Sie ist immer noch die Alte! Cathy Lugner (29) legte in den vergangenen drei Monaten eine Social-Media-Pause ein – ihre Fans mussten lange auf neue, sexy Pics ihres Idols warten. Vor wenigen Tagen dann aber die Überraschung: Die Reality-TV-Bekanntheit meldete sich mit viel positiver Energie zurück auf Insta, jedoch verhältnismäßig zugeknöpft. Doch die 29-Jährige strebt keinesfalls einen Image-Wandel an – und postet deswegen ein kesses Boob-Bild!

Auf Instagram präsentiert sich die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin nun wieder gewohnt offenherzig. Vor einer winterlichen Schneekulisse lässt sich Cathy in einer dicken, flauschigen Jacke ablichten – und zeigt dabei ganz keck, was sich unter ihrem Kleidungsstück versteckt: Die Blondine öffnet den Mantel und offenbart den Fans ihr pralles Dekolleté – und streckt noch neckisch die Zunge raus. "Frech, wie immer", schreibt sie zu dem Post. Und das Pic kommt an: "Bleib bitte, wie du bist", "Cathy, du schaust super aus" oder "Rotzfreche Süßschnute", waren nur drei der liebevollen Kommentare ihrer Follower.

Cathys Supporter dürften erleichtert sein, die Ex von Richard Lugner (86) wieder so agil zu sehen. Ihre Netz-Pause nahm sich die Influencerin nämlich wegen ihres Gesundheitszustandes. Im Oktober hatte sie ihren Fans eröffnet, dass sie an einer Durchblutungsstörung am Herzen leide.

P.Hoffmann/WENN.com Cathy Lugner, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Anzeige

Burak Firat/WENN.com Cathy Lugner unterwegs in Wien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de