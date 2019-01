Bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! geht es langsam in die heiße Phase! Am Samstagabend entscheiden die Zuschauer, wer Königin oder König des Dschungels wird. Nach dem gestrigen Auszug von Doreen Dietel (44) verbleiben nur noch sechs Promis, die um die Krone und die Siegprämie von 100.000 Euro kämpfen. Welchen Camper sehen die Fans auf dem Dschungel-Thron?

Besonders gute Chancen dürfte Evelyn Burdecki (30) haben. Seit Tag eins führt sie die Promiflash-Favoritenliste an. Mit ihren zweifelhaften Weisheiten und ihrer schusseligen Art hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin die Herzen der Zuschauer erobert. Im Camp erntete die Blondine am Mittwoch jedoch Kritik. Nach der gemeinsamen Ekel-Challenge, in der sie keine Sterne gewinnen konnten, schoss Bastian Yotta (42) gegen die 30-Jährige. Ob sich der Wahl-Amerikaner damit beim Publikum ins Aus katapultiert hat? Zu den Lieblingen zählt sicher auch Peter Orloff (74). Der älteste Promi, der in diesem Jahr das Lagerfeuer bewacht, überzeugt mit seiner überaus positiven Lebenseinstellung.

Eine realistische Chance auf den Einzug ins Finale dürfte sich Curry-König Chris Töpperwien (44) ausrechnen. In den letzten Umfragen schaffte es der 44-Jährige immer auf den zweiten Platz. GZSZ-Star Felix van Deventer (22) und Bob-Pilotin Sandra Kiriasis (44) hielten sich eher im Hintergrund. Doch schaffen sie es vielleicht, an ihren Mitbewohnern vorbeizuziehen? Was meint ihr? Stimmt ab!

