Seit ihrer Verlobung an Heiligabend im vergangenen Jahr, sind Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) DAS Vorzeige-Traumpaar. Kaum ein roter Teppich ist noch sicher vor dem Geturtel der beiden. Erst kürzlich sprach Tom in einer Talkshow über die Liebe zu seiner Heidi und hatte seine Schwiegereltern in spe als Beistand dabei – Erna und Günther Klum saßen im Publikum, als ihr baldiger Schwiegersohn über ihre Tochter redete!

Am Donnerstagabend besuchte der Tokio Hotel-Gitarrist zusammen mit Bruder Bill die Show von Markus Lanz (49). Der 29-Jährige äußerte sich auch zu der einen oder anderen Beziehungsfrage. Wie Bild jetzt berichtete, hatte er bei diesem Interview nicht nur seinen Zwillingsbruder an der Seite, sondern auch Heidis Eltern im Rücken. Das Ehepaar Klum hat sich den Berichten zufolge im Publikum aufgehalten und Backstage mit dem zukünftigen Familienmitglied Pizza gegessen.

Im Gespräch mit dem Moderator entlockte dieser dem Musiker auch ein paar intime Beziehungs-Fakten. Verkuppelt wurde das Paar auf jeden Fall nicht, wie Tom verriet: "Ich habe einfach direkt Gas gegeben", erzählte er in der Show Markus Lanz.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den "Amazon Prime Video's Golden Globe Awards"

Anzeige

Becher/WENN.com Tom und Bill Kaulitz bei "Markus Lanz" im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de