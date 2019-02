Herzogin Meghan (37) genießt die Zeit mit ihren Freunden! Die werdende Mama ist zurzeit in New York. Dort hat sie am Mittwoch mit einigen ihrer engsten Freundinnen eine luxuriöse Baby-Party gefeiert. Nach der traditionellen Baby-Shower ging es aber nicht direkt zurück ins Hotel. Meghan traf sich noch zum Dinner mit ihren Freunden Serena Williams (37), Jessica Mulroney und Markus Anderson!

Das Vierergespann wurde am Abend vor dem Nobelrestaurant The Polo Bar fotografiert. Meghan und ihr langjähriger Freund Markus erschienen gemeinsam zu dem Dinner-Date. Jessica, Meghans ehemalige Stylistin, und Tennis-Ass Serena trafen nur kurze Zeit später ein. Alle vier erscheinen leger gekleidet – und verbrachten ein ganz entspanntes Abendessen zu viert.

Einige Stunden zuvor hatte eine Freundin der Herzogin von Sussex auf der Baby-Party für mächtig Aufsehen gesorgt. Meghans ehemalige Suits-Kollegin Abigail Spencer (37) könnte nämlich mit ihrem Geschenk aus Versehen schon das Geschlecht des Royal-Babys verraten haben – denn aus ihrer Geschenktüte ragte blaues Krepp-Papier.

Splash News Markus Anderson und Herzogin Meghan vor dem Restaurant The Polo Bar in New York

Splash News Serena Williams vor dem Restaurant The Polo Bar in New York

Splash News Jessica Mulroney vor dem Restaurant The Polo Bar in New York

