Verliert Jordyn Woods (21) jetzt ihre zweite Familie? Seit Tagen verdichten sich die Hinweise: Tristan Thompson (27) soll Khloe Kardashian (34) erneut fremdgegangen sein. Und das ausgerechnet mit der besten Freundin ihrer Halbschwester Kylie Jenner (21) – Jordyn! Die Influencerin gehörte jahrelang quasi zum Kardashian-Jenner-Clan dazu, wohnte sogar in Kylies Gästehaus. Damit scheint jetzt Schluss zu sein. Und das dürfte nicht nur Jordyn, sondern auch die Kultfamilie selbst ziemlich hart treffen: Die Reality-Stars hatten für ihre enge Vertraute schließlich Großes im Sinn!

Wie erschüttert Kris (63), Kim (38), Kourtney (39) und Co. sind, verriet nun eine Quelle gegenüber dem People-Magazin: "Es liegt alles in Scherben. Jeder zählte Jordyn zur Familie. Die Familie half ihr und wollte, dass sie auch die Möglichkeit bekommt, sich ein Business aufzubauen." Neben Khloe ist Kylie aber wohl am stärksten betroffen. Jordyn sei für sie wie eine Schwester gewesen. "Sie waren unzertrennlich und immer zusammen. Jordyn half Kylie oft mit Stormi. Kylie war immer glücklich, Jordyn um sich zu haben", plauderte der Insider weiter aus. Die 21-Jährige wisse nun einfach nicht mehr, was sie tun soll, halte es aber für unmöglich, Jordyn weiter um sich zu haben.

Immerhin: Zwischen der betrogenen Khloe und Kylie scheint jedenfalls kein böses Blut zu fließen. "Sie sind Schwestern und werden sich immer lieben. Sie versteht, dass es nicht Kylies Schuld ist", verrät der Informant über Khloes Gefühlsleben. "Kylie ist eine Vollzeit-Mutter und sehr beschäftigt. Das hat nichts mit ihr zu tun."

Splash News Jordyn Woods in West Hollywood

Splash News Kylie Jenner bei den Grammy Awards im Februar 2019

Snapchat / Khloé Kardashian Kylie Jenner und ihre Halbschwester Khloe Kardashian

