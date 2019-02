Sind jetzt schon Witze angebracht? Skandalös genug, dass Tristan Thompson (27) kurz vor der Geburt von Baby True Thompson der damals schwangeren Khloe Kardashian (34) untreu war. Doch die Spekulationen, der Basketballer habe seine Freundin schon wieder betrogen – und diesmal mit Jordyn Woods (21), der BFF von Kylie Jenner (21) – jagt die Gerüchteküche quasi in die Luft. Das Untreue-Drama lockt natürlich auch Menschen auf den Plan, die ihre Scherze darüber reißen, darunter auch Modern Family-Star Sarah Hyland (28).

Die Schauspielerin reagierte auf den Fremdgeh-Skandal auf Twitter und schrieb: "Seems like Khloe is finally out of the Woods." Im Deutschen heißt das so viel wie: Khloe sieht jetzt endlich klar – nur dass Sarah im Englischen das Wortspiel mit Jordyns Nachnamen "Woods" einbaut, was Wald bedeutet. Doch dann scheint die 28-Jährige wieder etwas zurückzurudern und fügt hinzu: "Der Witz kam zu früh. Ich entschuldige mich." Ihre Fans sind da allerdings komplett bei ihr und steigen zum Teil voll auf das Wortspiel ein – oder beteiligen sich an den wilden Spekulationen.

Eine Followerin fragt sich zum Beispiel, ob das alles wahr sein kann, wenn doch noch alle Kardashians und Jenners sowohl Tristan als auch Jordyn auf Social Media folgen? Mittlerweile scheint Khloes Schwester Kim Kardashian (38) den beiden aber die Online-Freundschaft gekündigt zu haben. Ein Schritt, den die 38-Jährige schon einmal gegen den Basketballer unternahm, als Tristans erster Fremdgehskandal Wellen schlug.

Getty Images Sarah Hyland bei den Golden Globes

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Realitystar

Getty Images, Instagram/ khloekardashian Jordyn Woods mit Khloe Kardashian und Tristan Thompson

