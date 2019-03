Im New Yorker Penthouse des Hotels The Mark genoss Herzogin Meghan (37) eine Baby-Party der Extraklasse. Von ihren Freundinnen wurde die ehemalige Schauspielerin dabei mit allerlei Babysachen beschenkt. Nun kam ans Licht: Auch die Party-Gäste erhielten ein Geschenk. So sollen für Serena Williams (37), Amal Clooney (41) & Co. Taschen des Labels Cuyana bereitgestanden haben – gefüllt mit zahlreichen Lieblingsprodukten der schwangeren Herzogin.

Jo Malones Duftkerze “Green Tomato Leaf”, das Reis-Enzym-Puder von Tatcha, Body-Butter von Susanne Kaufmann sowie Produkte von Honest Beauty und Rodin sollen in den Goodie-Bags gewesen sein. Während der Baby-Shower genossen die Frauen außerdem ein persönlich arrangiertes Menü von Chefkoch und Kulinarik-Experte Jean-Georges Vongerichten. Auf Meghan stießen ihre Freundinnen dann mit Mocktails an – immerhin ist Alkohol für die werdende Mutter erstmal Tabu.

Die Gruppe kam außerdem in den Geschmack eines Lehrkurses im Blumenarrangieren. Die Kreationen wurden dann an Kinderkrebspatienten verschenkt. Ihre eigenen Geschenke soll die Herzogin übrigens nicht vor Ort geöffnet haben. Sie hätte damit warten wollen, bis sie zurück in England und bei Harry sei. Das verriet kürzlich die amerikanische TV-Moderatorin Gayle King, die auf Meghans Baby-Party eingeladen war.

Splash News Serena Williams auf dem Weg zu Herzogin Meghans Babyshower

RW/MPI/Capital Pictures / MEGA Herzogin Meghan in New York, Februar 2019

Getty Images Herzogin Meghan in London

