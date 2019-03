Fans auf der ganzen Welt trauern um eine Kultfigur der Elektro-Szene: Keith Flint (†49), Frontmann von The Prodigy, wurde am Montag tot aufgefunden. Nachdem Bandkollege Liam Howlett (47) die Berichte zum Tod seines Freundes bestätigt hatte, verfassten zahlreiche Weggefährten und Bewunderer des Briten Abschiedspostings an den verstorbenen Musiker. Keith selbst hatte im Netz zuletzt vor fünf Jahren einen irritierenden Beitrag abgesetzt – unter diesem sammeln sich nun unzählige traurige Fan-Stimmen.

Offenbar fand der Sänger schon seit einiger Zeit keinen Gefallen mehr an Instagram – seinen letzten Post teilte er Ende Oktober 2014. Auf dem Bild sind Maden zu sehen, die über fauliges Fleisch krabbeln, eine Erklärung dazu fehlt. Eine versteckte Botschaft oder doch nur ein kurioser künstlerischer Beitrag? Momentan ist der Post jedenfalls der am meisten kommentierte Schnappschuss auf seinem Profil. Über 800 Fans brachten unter dem makabren Motiv bereits ihr Beileid zum Ausdruck. "Mit dir ist ein Teil von mir gestorben und mein Herz bricht, wenn ich daran denke, dass es dir nicht gut ging", schrieb ein User.

Insider berichteten zuletzt, dass Keith die Trennung von seiner Frau Mayumi Kai im vergangenen Jahr erneut aus der Bahn geworfen haben soll. Zeit seines Lebens hatte der Künstler mit Suchtproblemen, Depressionen und Selbstmordgedanken zu kämpfen. Den Verdacht, dass er nun infolge eines Suizids gestorben sei, schien auch sein Bandkollege am Montag in einem Posting öffentlich bestätigt zu haben.

