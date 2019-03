Es war eine schockierende Nachricht: Vor wenigen Tagen starb Luke Perry (✝52) völlig überraschend an den Folgen eines Schlaganfalls. Viele Kollegen und Freunde nahmen in den sozialen Medien bereits Abschied von ihrem einstigen Weggefährten und teilten Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Jetzt meldete sich auch Schauspieler KJ Apa (21) zu dem tragischen Verlust seines Riverdale-Vaters: Er veröffentlichte ein Foto des Verstorbenen und widmete ihm rührende Worte.

Auf seinem Instagram-Profil zollte der 21-Jährige seinem ehemaligen Kollegen Tribut und postete ein Foto des Darstellers. Dazu schrieb KJ: "Ruhe in Liebe, Bruder." Gemeinsam standen die beiden als das Vater-Sohn-Duo Fred und Archie Andrews für drei Staffeln des Teenie-Dramas "Riverdale" vor der Kamera, waren erst am Donnerstag noch einmal zusammen in der Serie zu sehen.

Kurz zuvor hatte Serienkollegin Camila Mendes (24), die in der Serie Veronica Lodge spielt, ebenfalls eine emotionale Botschaft im Netz geteilt. "Er hat sich um uns alle gekümmert. Er war ein authentischer Mann, der große Freude daran hatte, uns stets seine Weisheit und Beratung zur Verfügung zu stellen", schwärmte sie über den 52-Jährigen.

Instagram / kjapa Luke Perry, Schauspieler

Getty Images KJ Apa 2019 in Kalifornien

Getty Images Camila Mendes 2019 in Atlanta



