Dieser Montag dürfte wohl zu den schönsten in Prinz Harrys (34) Leben zählen: Er und seine Frau Herzogin Meghan (37) wurden am 6. Mai Eltern eines Sohnes. Ein Statement des frischgebackenen Papas ließ nicht allzu lange auf sich warten – am Nachmittag trat Harry, ganz untypisch für das britische Königshaus, vor einem Pferdestall auf dem Anwesen des Frogmore Cottage vor die Presse und bestätigte die Geburts-News. Eine Körpersprache-Expertin nahm den Auftritt jetzt unter die Lupe und stellte fest: Seine Mimik und Gestik zeigt offen, wie glücklich der Blaublüter über sein Familienglück ist!

Vergleicht man Harrys Statement mit denen seines Bruders William (36), fällt schnell auf, dass der Rotschopf viel emotionaler über die Geburt und sein Kind redet. Die Gestik-Spezialistin Judy James analysierte für The Mirror nun die Körpersprache des Royals: "Wenn er über sein Baby spricht, springt sein ganzer Körper vorwärts und als er von der Geburt berichtet, wirft er seine Hände nach oben und kichert sogar!" Auch für seine Liebste Meghan fand er Worte der Bewunderung, die sich in seinem Ausdruck spiegelten: "Der Stolz über seine Frau werden durch die Art und Weise, wie er seine Stirn berührt und den Kopf schüttelt, signalisiert. Er blinzelt häufig, was einen Adrenalinschub verdeutlicht. Dazu kann er sein Lächeln kaum unterdrücken, er zeigt dabei sogar die obere und untere Zahnreihe."

Das Fazit der Expertin fällt eindeutig aus: "Er sieht aus, als würde er vor Stolz platzen. Es ist toll, wie er jeden Versuch umgeht, den coolen Papa zu mimen." Der 34-Jährige habe so viel Liebe ausgestrahlt, betonte die Fachfrau. Seine überschwänglichen Gefühle zeigten sich aber auch kurz nach dem Ende der Mini-Pressekonferenz in einer weiteren kleinen, aber besonders rührenden Geste: "Und er bedankt sich sogar bei den Pferden hinter ihm, als er geht!", stellte Judy fest.

Getty Images Prinz Harry kurz nach der Geburt seines Sohnes im Mai 2019

