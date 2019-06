Donald Trump (72) ist bei den Royals in London eingetroffen! Bereits zum zweiten Mal stattet der US-Präsident der britischen Königsfamilie einen Staatsbesuch ab – schon im Juli 2018 war er in Großbritannien zu Gast. Damals sorgte er mit der Missachtung einiger Höflichkeitsregeln für Aufsehen. Nun fragen sich nicht wenige Beobachter: Wird das US-amerikanische Staatsoberhaupt auch dieses Mal wieder gehörig ins Fettnäpfchen treten?

Momentan scheint es, als habe sich Trump bei diesem Besuch bisher an alle Höflichkeitsformen gehalten – zumindest gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen, die das Gegenteil vermuten ließen. Nach Angaben von Spiegel Online wurden der Politiker und seine Frau Melania (49) von Prinz Charles (70) und Herzogin Camilla (71) in Empfang genommen, nachdem das Paar in einem Hubschrauber auf dem Gelände des Buckingham Palace gelandet war – den ersten Bildern nach zu urteilen, präsentierte sich Trump dabei gut gelaunt. Anschließend empfing Queen Elizabeth II. (93) den 72-Jährigen trotz seiner vorherigen Fehltritte mit einem verhaltenen Lächeln.

Vor seinem dreitägigen Staatsbesuch war Trump mit einigen Aussagen erneut in die Schlagzeilen geraten – unter anderem hatte er Herzogin Meghan (37) als "fies" bezeichnet. Zwar bestritt der Republikaner hinterher, die Frau von Prinz Harry (34) jemals beleidigt zu haben – eine entsprechende Audio-Aufnahme soll jedoch das Gegenteil belegen.

Getty Images Prinz Charles und Donald Trump im Juni 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. und Donald Trump

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2018

