Diese Baby-Überraschung ist geglückt! Gerade erst verkündete Chryssanthi Kavazi (30) überglücklich, dass sie nur ein Dreivierteljahr nach ihrer Hochzeit mit Tom Beck (41) in freudiger Erwartung ist. Nicht nur ihre Fans waren in den Kommentaren unter ihrem Posting total aus dem Häuschen, auch ihre GZSZ-Kollegen zeigten sich total überrascht von der Schwangerschaft. Unter dem Foto der 30-Jährigen regnete es Glückwünsche und Herzen von ihren Co-Stars!

Olivia Marei konnte es nicht glauben und kommentierte Chryssanthis Instagram-Foto mit: "Oh mein Gott, was?" Timur Ülker (29), Jörn Schlönvoigt (32) – beide selbst schon Väter – und der werdende Papa Felix van Deventer (23) beglückwünschten die Schauspielerin und ihren Mann. Gamze Senol reagierte schlicht mit mehreren Herzen, ebenso wie Ex-GZSZ-Star Janina Uhse (29). Nur eine hatte schon etwas geahnt: "Oh Gott. Herzlichen Glückwunsch, toll toll toll. Seit drei Monaten denke ich schon, was du heute rausgehauen hast. So schön", meinte Angela Peltner, die im Klub "Mauerwerk" die Kellnerin Maria spielt. Diesen niedlichen Kommentar konnte die Schwangere nicht unbeantwortet lassen: "Echt? Ich habe gedacht, ich habe es gut versteckt," witzelte sie.

Dass viele so verwundert reagieren, kommt nicht von ungefähr. Ende vergangenen Jahres antwortete die TV-Beauty noch auf die Frage, wie es mit Kindern aussieht: "Es wird bestimmt irgendwann mal ein Kind geben, aber jetzt bin ich noch keine Mutti und werde auch erst mal keine."

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und Felix van Deventer

Actionpress/ Tamara Bieber Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

ActionPress/Frederic Kern/Future Image Chryssanthi Kavazi und Tom Beck im Oktober 2018

