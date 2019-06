Das wurde aber auch Zeit! Nach mehr als einem halben Jahr bekommen Fans endlich den Beweis der Hochzeit zu sehen: Justin Bieber (25) zeigte in der vergangenen Woche via Social Media einige Fotos, auf denen aufmerksamen Fans ein Detail sofort ins Auge springen dürfte. Zum ersten Mal seit seiner Trauung mit US-Model Hailey Baldwin (22) präsentiert der Popstar ein neues Schmuckstück am linken Ringfinger: Justin trägt seinen Ehering!

Obwohl der 25-Jährige die Bilder, die er kürzlich auf seinem Instagram-Account postete, mit keinem Wort kommentierte, war es doch offensichtlich: Die Fotos, die seine neue Fashion-Linie bewerben, zeigen eindeutig seinen Ehering. Ob gemütlich mit einer Kaffeetasse in der Hand auf der Küchentheke sitzend oder mit gesenktem Kopf und lässigem Outfit vor einer Wand stehend – den Klunker kann man einfach nicht übersehen.

Während unklar ist, warum sich der Kanadier erst jetzt – neun Monate nach der Hochzeit – dazu entschieden hat, den Ehering öffentlich zu präsentieren, trägt Hailey ihren bereits seit der Trauung stolz an ihrer linken Hand. Im Oktober 2018 hatten Justin und Hailey sich in einer privaten Zeremonie das Jawort gegeben.

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni 2019

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

