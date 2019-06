Wie steht es um die Beziehung von Bradley Cooper (44) und Irina Shayk (33)? Der Hollywood-Schauspieler und das Topmodel sind seit 2015 ein Paar. Die gemeinsame Tochter Lea de Seine machte 2017 ihr Glück anscheinend perfekt. In den vergangenen Monaten wurde allerdings wiederholt über eine Ehe-Krise der beiden spekuliert – vor allem wegen Bradleys enger Zusammenarbeit mit Lady Gaga (33) für den Film "A Star Is Born". Nun sollen der Regisseur und Irina auf eine Trennung zusteuern!

Ein Insider berichtete gegenüber Page Six: "Für ihre Tochter probieren sie es weiter. Die Dinge laufen nicht gut. Keiner der beiden ist glücklich. Die Beziehung hängt am seidenen Faden." Doch was ist dran an den Aussagen? Bereits im Oktober 2018 hatte das Blatt exklusive Quellen veröffentlicht, die behauptet hatten, dass der Haussegen schief hänge. Weder Bradley noch Irina haben sich bislang zu den Gerüchten geäußert.

Fakt ist: Zur diesjährigen Met-Gala kam das Supermodel im Mai alleine. Im vergangenen Jahr hatte das Paar noch verliebt in die Kameras gelächelt, obwohl es in der Regel versucht, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit rauszuhalten.

Getty Images Lady Gaga, Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Oscars 2019

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Februar 2019 bei den Oscars

ActionPress / XPX/starmaxinc.com Irina Shayk und Bradley Cooper im Mai 2018 bei der Met-Gala in New York

