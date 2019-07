Die Schlager-Welt ist zutiefst bestürzt: Der beliebte Genre-Musiker Costa Cordalis (✝75) ist gestern Nachmittag in seiner Wahlheimat Mallorca im Alter von 75 Jahren verstorben. Dies bestätigte nun sein Sohn Lucas Cordalis (51) in einem emotionalen Statement. Der "Anita"-Interpret hinterlässt aber nicht nur bei Frau Ingrid Cordalis und den drei gemeinsamen Kindern eine große Lücke, sondern auch bei seinen zahlreichen Fans. Die nehmen nun im Netz Abschied.

"Mein herzliches Beileid der ganzen Familie. Costa war ein toller Musiker, seine Lieder werden für immer in Erinnerung bleiben. Ruhe in Frieden", schrieb eine treue Anhängerin unter einem Facebook-Beitrag von Promiflash. Die Fans sind sich einig, die musikalischen Werke des Griechen werden unvergesslich bleiben. "Deine Lieder werden in unseren Herzen bleiben! Unser herzliches Beileid für deine Familie und viel Kraft und Stärke in dieser schweren Zeit", kommentierte eine andere Userin.

Neben der Musik war vor allem Ingrid seine große Liebe. Die beiden waren fast 50 Jahre verheiratet und sie hat ihn auf Schritt und Tritt durch seine spektakuläre Karriere begleitet und stand ihm dabei immer zur Seite.

Starpress/WENN.com Lucas und Costa Cordalis im Megapark Mallorca, April 2018

Andreas Rentz / Getty Images Costa Cordalis

Keystone / Getty Images Roberto Blanco und Costa Cordalis 1973



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de