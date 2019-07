Costa Cordalis (✝75) wird schmerzlich vermisst! Am Mittwoch gab sein Sohn Lucas Cordalis (51) bekannt, dass der Schlagersänger im Kreis seiner Familie auf Mallorca verstorben ist. Der Erfolgsmusiker hinterlässt seine große Liebe und Ehefrau Ingrid Cordalis, drei gemeinsame Kinder sowie mehrere Enkel – auch zu seiner Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) hatte er ein sehr gutes Verhältnis. Nun erinnert die Kultblondine in einer rührenden Diashow an ihren verstorbenen Schwiegervater Costa.

Via Instagram-Story teilte sie nun die schönsten Momente mit dem Vater ihrer Mannes und betitelte die Bilderreihe mit den schlichten, aber bedeutsamen Worten: "Endlose Liebe". Den Großteil der Reihe nehmen dabei etliche zauberhafte Aufnahmen von Costa mit seiner Enkelin Sophia Cordalis (3) ein: Süße Selfies, niedliche Kuschelfotos und Videos, die die beiden beim gemeinsamen Herumtollen zeigen. Die Dreijährige und auch der Rest seiner Familie bedeuteten dem Schlagerstar offenbar die ganze Welt.

Kurz zuvor hatte Daniela einen emotionalen Nachruf auf Costa verfasst: "Mein Herz bricht, wenn ich daran denke, dich nie wieder zu sehen, nie wieder mit dir sprechen zu können. Dein Lachen, deine Liebe, dein ganzes Du. Du fehlst einfach so unglaublich", drückte sie ihre Gefühle aus. Mit Costa habe sie nicht nur ihren Schwiegervater verloren, sondern den Menschen, den sie wie einen Vater über alles geliebt habe.

Instagram / danielakatzenberger Sophia und Costa Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis mit seiner Enkeltochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis



