Am vergangenen Samstag wurde Archie Harrison in der Kapelle der Queen (93) auf Schloss Windsor getauft. Damit ist der gerade einmal zwei Monate alte Spross von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) nun ein offizielles Mitglied der christlichen Glaubensgemeinschaft. Zu diesem besonderen Anlass waren die engsten

Familienmitglieder und Freunde des royalen Paares anwesend. So auch Charlie van Straubenzee, einer der ältesten Freunde von Harry. Er soll sogar der Taufpate gewesen sein.

Die stolzen Royal-Eltern hielten die Feierlichkeiten in einem sehr privaten Rahmen und gaben die Taufpaten der Öffentlichkeit nicht preis. Lange wurde gerätselt, wer die Patenschaft für den Mini-Royal übernehmen könnte – jetzt soll das Geheimnis angeblich gelüftet sein. Laut einem Bericht von The Times soll es sich bei einem der geheimen Taufpaten um Harrys guten Freund und seinen ehemaligen Schulkameraden Charlie handeln. Dessen Bruder Thomas van Straubenzee ist bereits Pate von Prinz William (37) und Kates (37) Tochter Prinzessin Charlotte (4).

Über den zweiten Taufpaten wurde in den vergangenen Wochen ebenfalls wild spekuliert. So gilt Meghans beste Freundin Jessica Mulroney bei den Buchmachern als Favoritin. Auch Harrys ehemaliges Kindermädchen Tiggy Legge-Bourke, die zu den Gästen der Taufe zählte, ließ Gerüchte aufkommen, dass sie zu den Paten gehöre.

