Endlich plaudert Toni Garrn (27) aus dem Liebes-Nähkästchen! Das deutsche Supermodel schwebt derzeit im frischen Liebesglück mit Schauspiel-Schnuckel Alex Pettyfer (29). Der Brite ist allerdings nicht der erste Schauspieler, der der Beauty den Kopf verdreht hat. Über ein Jahr lang datete die Laufstegschönheit mit Leonardo DiCaprio (44) eine richtige Hollywoodgröße. Jetzt äußert sich Toni zum ersten Mal über ihre gut fünf Jahre zurückliegende Liebe!

Im Gespräch mit Philipp Westermeyer für den Podcast "OMR" gibt die Beauty Einblicke in ihr einstiges Liebesleben mit dem Frauenschwarm und das, obwohl sie es eigentlich schade finde, dass es die Leute so interessiere, mit wem sie mal zusammen gewesen sei. "Es war eine Zeit in meinem Leben. Ich war sehr jung. Es war eine tolle Beziehung, die mir persönlich viel gebracht hat", schildert das Topmodel.

Allerdings habe Tonis Beziehung mit Leo damals nichts mit ihrer Karriere zu tun gehabt, sie seien einfach nur zwei Leute gewesen, die sich verliebt hätten. "Es war wunderschön währenddessen. Es hat im Guten geendet. Es gibt darüber eigentlich wirklich nichts zu erzählen – es war dramalos", offenbart das Werbegesicht, das immer noch mit seinem Ex befreundet ist.

Getty Images Toni Garrn im Mai 2019 in Cannes

Getty Images Leonardo DiCaprio im Juni 2019 in Los Angeles

Getty Images Toni Garrn im Mai 2019 in Cannes

