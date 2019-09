Klaudia Giez (23) würde ihren Liebsten gern mal bei Germany's next Topmodel sehen! In der dreizehnten Staffel von Heidi Klums (46) Show belegte die quirlige Laufstegschönheit den siebten Platz und war in der diesjährigen Ausgabe noch mal zu sehen, weil sie eine der Kandidatinnen mit einer Casting-Einladung überraschte. Seit Jahren gibt es unter den Zuschauern der Show bereits den Wunsch, auch Männern die Chance zu bieten, ihre Model-Qualitäten im TV zu beweisen. Und für so eine gemischte Season hätte die 23-Jährige mit ihrem Verlobten Felipe Simon schon einen Wunsch-Kandidaten!

"Ich glaube zwar nicht, dass es eine gemischte Staffel geben wird, aber wenn, dann wäre es auch mal cool! Dann würde ich nächstes Jahr Felipe hinschicken!", verriet Klaudia im Interview mit Promiflash beim Rossmann "Schön für mich"-Event am Donnerstag in Berlin. Zumindest wäre dem gebürtigen Brasilianer die Model-Welt nicht völlig fremd, immerhin arbeitet er als Fotograf und besuchte zusammen mit seiner Liebsten in diesem Jahr die Berlin Fashion Week.

Doch, auch wenn es keine gemischte GNTM-Staffel geben wird – in Klaudias Bekanntenkreis seien trotzdem potenzielle Kandidatinnen zu finden. "Ich kenne zwei Mädchen, die genommen wurden und unter den Top 25 sind. Ein Mädchen ist eine Freundin, die ich schon seit vier Jahren kenne", plauderte die Frohnatur schließlich aus.

Bieber, Tamara / ActionPress Klaudia Giez und Felipe Simon auf der Glow by dm 2019

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Klaudia Giez und Felipe Simon bei der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Klaudia Giez bei der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de