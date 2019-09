Was ist nur los bei Love Island? In der frivolen TV-Kuppelshow auf Mallorca ist wohl nicht nur die Villa nah am Wasser gebaut. Auch die Kandidaten können sich oft das eine oder andere Tränchen nicht verkneifen. Den bisherigen Höhepunkt fand das emotionale Miteinander in der 16. Folge, als nach einer schwierigen Exit-Entscheidung alle Dämme brachen. Mutiert die dritte Staffel etwa zum Gefühls- anstatt zum Flirt-Format?

Die Islander scheinen sehr unter Druck zu stehen. Viele ihrer Emotionen wirkten für den Zuschauer etwas überzogen. Nicht nur Melissas Trauer über das verpasste "Couple" mit Danilo Cristilli an Tag eins oder dessen Tränen über das Aus von Dijana Cvijetic muteten seltsam an. Auch das sehr frühe "Ich liebe dich" von Mischa Mayer gegenüber Ricarda Raatz in der Privatsuite war für viele Fans der Sendung ein Schockmoment. Und: Der Streit zwischen Samira und Yasin nach dem Aus ihrer geliebten Mitbewohnerin eskalierte ausgerechnet in einem Kreislaufkollaps des sonst so fitten Sportlehrers Yasin.

Aber warum geht den Teilnehmern die Reality-Show so nah? Jan Sokolowsky, Sieger der ersten "Love Island"-Staffel, hat da eine Vermutung. Er ist der Ansicht, dass über vielen Überlegungen der Islander das Finale sowie das Preisgeld von 50.000 Euro schwebe. "So krass war das bei uns nicht, dass man denkt: 'Okay, man ist jetzt ein Pärchen und man denkt jetzt schon ans Finale'", erklärte der Reality-TV-Star im Promiflash-Interview. Insgesamt müssen die Kandidaten vier Wochen bis zum Showdown überstehen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Yasin an Tag 16 bei "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda in der neunten "Love Island"-Folge

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, Reality-TV-Star

