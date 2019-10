Bei Love Island hat Amor zugeschlagen! In der dritten Staffel der Kuppelshow fanden sich schon einige Paare zusammen, doch zwei von ihnen wollen auch nach dem Aufenthalt in dem Reality-TV-Format zusammen durchs Leben gehen. Yasin fragte Samira bereits, ob sie seine feste Freundin werden will. Das machte ihm Mischa Mayer bei Ricarda Raatz nach. Doch welche Chance hat ihre Liebe im echten Leben?

Ex-Islander Dennis Glanz war sich im Promiflash-Interview nicht so sicher, ob die Gefühle nach der Show anhalten werden: "Ich wünsche es mir, aber tatsächlich sehe ich zurzeit bei keinem Couple eine solche emotionale Bindung, dass es auch außerhalb von 'Love Island' funktioniert." Allerdings könne innerhalb der nächsten Tage noch viel passieren. So könnten sich die Duos noch total zerstreiten oder Dinge erleben, die sie richtig zusammenschweißen.

Die einstige Granate Julia Oemler wollte sich hingegen kein Urteil über die Couples erlauben, sagte jedoch: "Aber ich denke, es wird zumindest durch vergangene Geschehnisse sehr schwer für sie werden." Ob sie damit auf Yasins Fummelversuche mit ihr in der Dusche der Privatsuite anspielte? Deswegen glaubt sie nämlich nicht an dessen Beziehung mit Samira.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Dennis Glanz, YouTuber

RTL II – Magdalena Possert Julia Oemler, Reality-Star

RTL II Samira und Yasin an der Feuerstelle

