Am Freitagabend hat RTL II es bei Love Island besonders spannend gemacht. Es stand mal wieder eine Paarungszeremonie an – dieses Mal war Damenwahl. Während die ersten Pärchen, die sich dabei (wieder)fanden, wohl niemanden überrascht haben, wurde es bei Kandidatin Melissa so richtig spannend. So mancher befürchtet sogar, sie könnte die Show endgültig verlassen. Hat der Sender deshalb auf einen Cliffhanger gesetzt? Schließlich ist Melissa ein absoluter Publikumsliebling!

Seit sich ihr Partner Danilo gegen sie und für Konkurrentin Dijana entschieden hat, ist die 23-Jährige auf der Liebesinsel Single. Bei der Zeremonie hätte sie sich also zwischen Aleks (28) und Marcel (28) entscheiden müssen – der Funke scheint aber zu keinem von beiden übergesprungen zu sein. Auch ihre emotionale Ansprache ließ vermuten, dass Melissa sich verabschieden könnte. Kurz vor der Auflösung war die Show dann aber vorbei. Eine bewusste Entscheidung, um alle Melissa-Fans zu halten? Die Solarium-Angestellte steht bei den Zuschauern von Anfang an hoch im Kurs und hat sogar schon einen prominenten Verehrer. Auf Instagram folgen ihr mittlerweile bereits über 140.000 User – deutlich mehr als ihren Mitstreitern. Einige Zuschauer würden nach Melissas möglichem Abgang also wohl nicht mehr einschalten. Eventuell machte der Sender es deshalb am Ende so spannend. Hohe Einschaltquoten für die heutige Folge sind den "Love Island"-Machern jedenfalls sicher!

Neben Melissas Wahl steht noch eine zweite Entscheidung aus. Auch Dijana hat noch keinen Partner gewählt. Sie wird sich aber sicherlich für Danilo entscheiden, die beiden wirken seit einigen Tagen unzertrennlich. Das heißt aber auch, dass entweder Aleks oder Marcel die Insel verlassen müssen – sollte Melissa tatsächlich freiwillig gehen, vielleicht sogar beide.

RTL II / Magdalena Possert Melissa bei "Love Island" 2019

RTL II Melissa und Dijana

RTL II Danilo und Dijana, "Love Island"-Kandidaten

