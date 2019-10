Hinter Ben Affleck (47) liegt ein bewegendes Jahr! Im August 2018 hatte der einstige Batman-Darsteller einen erneuten Alkoholabsturz erlitten. Damals brachte ihn seine Ex-Frau Jennifer Garner (47) höchstpersönlich in eine Entzugsklinik. Dieses Kapitel scheint aber endgültig hinter dem Schauspieler zu liegen, denn seit einem Jahr ist er trockener Alkoholiker. Dass es ihm mittlerweile wieder gut geht, sieht man dem Leinwandhelden auch an: Ben sieht auf aktuellen Bildern frischer denn je aus!

Am Freitagnachmittag erwischten Paparazzi den 47-Jährigen in Santa Monica. Zusammen mit seiner Mutter holte der Hollywoodstar seine Kinder von der Schule ab. In einem figurbetonten Pullover und enger Jeans machte Ben dabei eine besonders gute Figur. Seine antrainierten Muskeln – für den damaligen "Batman"-Streifen – hat er bis heute keineswegs verloren, der gebürtige Kalifornier kann sich mit diesem muskulösen Body einfach immer noch sehen lassen.

Erst vor wenigen Tag gab ein Insider ein Gesundheitsupdate zu dem Kino-Hottie. "Ben ist momentan auf einem guten Weg, was seine Genesung und sein Leben angeht. Er will weiterhin daran arbeiten, der beste Vater und Freund zu sein", verriet die Quelle im Interview mit People.

MEGA Ben Affleck in Los Angeles, Oktober 2019

MEGA Ben Affleck, Schauspieler

MEGA Ben Affleck im September 2019

