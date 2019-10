Emeli Sandé (32) zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich! Erst vor Kurzem hatte die Sängerin über die schwierige Trennung von ihrer Jugendliebe Adam Gouraguine gesprochen und dabei offenbart, dass sie deswegen lange an Depressionen gelitten habe. Mittlerweile ist die Musikerin über den Herzschmerz jedoch hinweg und offen für eine neue Liebe. Dies unterstrich die Schottin jetzt auch mit einem sexy Auftritt!

Bei den Ethnicity Awards vergangenen Freitag in London zeigte sich Emeli gekonnt stilsicher: In einem schwarzen Jumpsuit mit hohem Beinschlitz und Mega-Dekolleté strahlte die Künstlerin in die Kameras. Ihr Outfit rundete sie mit braunen Stiefeletten, einem hohen Dutt und knallrotem Lippenstift ab. Bei diesem heißen Anblick wurde eines deutlich: Die Single-Lady scheint nach ihrem Ehe-Aus wieder ganz oben auf zu sein.

Die 32-Jährige gab kürzlich aber auch zu: Sie müsse sich an das Single-Leben zum Teil erst noch gewöhnen! So postete die "Read All About It"-Interpretin während eines Bali-Urlaubs Anfang Oktober auf Instagram: "Ich werde nicht lügen, ich bin die ersten zwei Tage so weit weg von zu Hause durchgedreht – nachdem ich buchstäblich zehn Jahre lang nicht allein war!"

Backgrid Emile Sandé Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Emile Sandé 2019 in Glasgow

Anzeige

Instagram / emelisande Emeli Sandé in Bali, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de