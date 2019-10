Jessica Ginkel (39) und Daniel Fehlow (44) sind bereits seit 2016 ein glückliches Paar: Der GZSZ-Liebling und die Der Lehrer-Bekanntheit vervollständigten ihre Liebe inzwischen mit zwei gemeinsamen Kids. Das Schauspieler-Couple hält seine Liebesbeziehung allerdings gerne vor der Öffentlichkeit verborgen und mag Privatsphäre. Gemeinsame Schnappschüsse sind daher eine Seltenheit. Nun können sich die Fans des süßen Duos aber über neuen Pärchen-Content freuen – und dabei wirken die zwei Verliebten sogar total entspannt!

Der Anlass für den Paar-Auftritt im Netz kam aus dem engeren Kollegenkreis: Ein Besuch bei der Theateraufführung "Ruhe! Wir drehen" von Daniels GZSZ-Kollegen Wolfgang Bahro (59) in Berlin mündete in ein paar ausgelassenen Fotos. Auf den Instagram-Pics vom Abend sind der 44-Jährige und seine Liebste Arm in Arm an der Seite ihrer TV-Kumpels zu sehen – darunter auch Ulrike Frank (50), Susan Sideropoulos (39) oder Charlott Reschke. Dabei geben sich die beiden sogar richtig verschmust: Auf einem Bild umarmt Jessica ihren Daniel ganz liebevoll von hinten, während beide in die Kamera strahlen.

Ihre beiden Kinders zeigen Jessica und Daniel übrigens überhaupt nicht der Öffentlichkeit – sie wollen die Privatsphäre ihrer Sprösslinge unbedingt schützen. Das Einzige, was die Fans der beiden Schauspieler von ihrem Nachwuchs bislang zu Gesicht bekommen haben, war ein Bild, auf dem man die komplette Familie von hinten sieht.

Instagram / jessicaginkel.offiziell Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, Schauspieler-Pärchen

Anzeige

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank, Susan Sideropoulos, Jessica Ginkel und Daniel Fehlow

Anzeige

Instagram / jessicaginkel.offiziell Daniel Fehlow und Jessica Ginkel mit ihren beiden Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de