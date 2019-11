Liont (27) war über Bibi (26) und Julian Claßens (26) Baby-Wünsche im Bilde! Am Wochenende sorgte das YouTube-Pärchen für eine Riesen-Überraschung. Kurz nach Sohnemann Lios (1) erstem Geburtstag verkündeten die beiden: Baby Nummer zwei ist auf dem Weg. Während die Follower offenbar überhaupt nicht damit gerechnet hatten, dass die Internet-Stars so schnell wieder Nachwuchs erwarten würden, wusste einer bereits lange über die weitere Familienplanung Bescheid: Kumpel Liont war in das Geheimnis eingeweiht.

"Ich weiß noch, als ich vor ein paar Monaten bei den beiden war und Julian mir erzählt hat, dass sie sich ein zweites Kind wünschen", beginnt Timo, wie der YouTuber eigentlich heißt, auf Instagram. Zu einem Foto, das ihn und die baldigen Zweifach-Eltern zeigt, wünscht er diesen nicht nur alles Gute, sondern bedankt sich auch für die Unterstützung in der Vergangenheit. "Auch wenn wir uns vielleicht viel zu selten sehen, weiß ich, dass die beiden da waren, als ich nicht mehr weiter wusste!", stellt er klar. Und er sei froh, dass vor allem Julian es immer wieder geschafft habe, ihn zu motivieren.

Dagi Bees (25) Ex-Freund musste damals eine schwere Zeit überstehen. Weil er unter Depressionen gelitten hatte, zog er sich monatelang aus dem Internet zurück. "Das ist wie eine Lähmung. Du versuchst, weiterzumachen und du versuchst, weiter deiner Leidenschaft nachzugehen, aber du wirst von deinen Depressionen und deiner Traurigkeit einfach blockiert", erklärte er 2017 in einem YouTube-Video und schien entschlossen, wieder durchzustarten.

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / lionttv YouTube-Star LionT

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de