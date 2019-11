The Voice of Germany geht in die letzte Runde – und nicht nur die Kandidaten sind mega aufgeregt! Am Sonntagabend läuft das Finale der aktuellen Staffel und die fünf verbliebenen Talente haben dann die Möglichkeit, die Zuschauer von sich zu überzeugen. Im Gespräch mit Promiflash verrät Freschta Akbarzada aus der Truppe von Coach Sido (38), dass sie nicht alleine auf den alles entscheidenden Auftritt hinfiebert: Auch ihr Freund Jan ist bereits total nervös.

"Er ist jedes Mal nervöser als ich. Der ist so nervös, zappelt einfach rum", erklärt die Sängerin gegenüber Promiflash. Bei ihren Auftritten sei das Gesicht ihres Liebsten immer total starr und wirke schockiert. Doch auf Jan könne sie zählen. "Er unterstützt mich saumäßig und er ist auch ein sehr großer Fan von Sido", sagt Freschta. Erst kürzlich feierte das Paar sein fünfjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass titelte Freschta auf Instagram zu einem süßen Pärchen-Pic: "So viele weitere Jahre werden kommen. Ich liebe dich bedingungslos."

Im Vergleich zu seinen Kollegen ist einer vor der entscheidenden Liveshow aber überhaupt nicht nervös: Der Ex-DSDS-Star Erwin Kintop (24) hat sich an die große Bühne schon gewöhnt. "Ich bin tatsächlich nicht aufgeregt. Ich hab auch, ehrlich gesagt, gar keine Angst vor der Show. Mir ist es egal, wie die Entscheidung abläuft", betonte er im Interview.

SAT.1/ProSieben/André Kowalsk Erwin Kintop, Claudia Emmanuela Santoso, Fidi Steinbeck, Freschta Akbarzada und Lucas Rieger

Instagram / freschtaakbarzada "The Voice"-Talent Freschta Akbarzada und ihr Freund

Instagram / erwin_kintop Erwin Kintop, Sänger

