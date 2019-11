Anfang November überraschte Bibi Claßen (26) ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Mann Julian (26) erwarten nach Sohnemann Lio (1) ein weiteres gemeinsames Kind! Von den Nachwuchs-News hörten die Anhänger des YouTuber-Pärchens erstmals auf Instagram und YouTube – doch wie sieht es mit ihren guten Freunden aus? Im Promiflash-Interview verrät Web-Beauty Dagi Bee (25) jetzt, wie sie von Bibis freudigen Umständen erfahren hat.

Tatsächlich bekam die Beauty-Expertin keine Vorwarnung von den werdenden Zweifach-Eltern! "Also ich hab's über Instagram erfahren, hab dann natürlich sofort gratuliert", schilderte sie auf dem Red Carpet der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend. Sauer sei Dagi deswegen aber nicht. "Sie hat aber auch gesagt, dass sie es vorher nur den engsten Leuten – also der Familie – erzählt hat und keinen Freunden."

Bibis zweite Schwangerschaft kam vor allem unerwartet, da Lios Geburt gerade einmal ein Jahr zurückliegt! Dagi findet's jedoch genau richtig, nicht allzu lange zwischen den Kids zu warten. "Ich glaube, wenn ich irgendwann mal Kinder bekommen sollte, will ich definitiv auch so einen Abstand haben", betonte die Ehefrau von Eugen Kazakov (25). "Dann haben sie irgendwie so einen kleinen besten Freund immer dabei oder jemanden, mit dem sie aufwachsen können – ich find's megasüß."

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Söhnchen Lio

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen , YouTuberin

Getty Images Dagi Bee mit Ehemann Eugen beim Bambi 2019

