Tom Daley (25) zeigt sich als stolzer Vater im Netz! Der Turmspringer ist schon seit einigen Jahren mit Dustin Lance Black (45) zusammen. 2017 hatte das Paar dann den Schritt vor den Traualtar gewagt und ihr Glück ein Jahr später mit einem goldigen Wonneproppen gekrönt: Ihr erster Sohn Robert erblickte mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Fotos des kleinen Rackers sind eher selten – umso mehr erfreut Tom seine Follower nun mit einem neuen Schnappschuss!

Auf Instagram teilte der Sportler vor wenigen Tagen ein Foto von sich und seinem Sohnemann – und zeigt damit: Der Einjährige kann schon laufen! Hand in Hand schlendern die zwei über den Bürgersteig. "Er ist der Beste", schwärmt der Brite. Das finden auch die User: Sie klicken über 100.000 Mal auf den Like-Button und gratulieren Tom zu seinem Glück: "So ein schönes herzerwärmendes Foto an einem bewölkten Tag. Er ist der süßeste Kleine!", schreibt einer von vielen begeisterten Fans.

Über seine neue Rolle als Vater plauderte der 25-Jährige im Februar ganz offen im Interview mit BBC Sport: "Es verändert deine Sichtweise auf alles und es ist schön, dass Turmspringen nicht mehr das Wichtigste in meiner Welt ist." Sein Nachwuchs sei zugleich frech als auch total bezaubernd und süß.

Instagram / tomdaley Robert Ray und Tom Daley im November 2019

Anzeige

Instagram / tomdaley Tom Daley und Dustin Lance Black mit ihrem Sohn Robbie

Anzeige

Getty Images Tom Daley und Dustin Lance Black im Dezember 2018 auf einem Gala-Dinner in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de