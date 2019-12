Der Cast von Köln 50667 wird offenbar neu gemischt! Wie Promiflash von mehreren Insidern erfahren hat, sollen demnächst vier Stars aus der Serie aussteigen – darunter auch Hauptdarstellerin Margarita "Maddy" Nigmatullin (24), die seit 2015 als Lina Windhof in der beliebten Vorabend-Soap zu sehen ist. Doch damit nicht genug: Darüber hinaus sollen Ex-Love Island-Kandidat Danilo Cristilli sowie vier weitere neue Protagonisten dazustoßen. Wie wohl die Fans zu diesem Mega-Umbruch bei "Köln 50667" stehen?

In der Vergangenheit wurde eigentlich noch jeder Neuling von den Zuschauern gut aufgenommen: Richard Heinze und Marc Eggers (33) sind beispielsweise erst in diesem Jahr Teil des Formats geworden – und die "Köln 50667"-Zuschauer lieben ihre Figuren Tom und Phil schon jetzt. Die Chancen, dass auch Danilo gut ankommen wird, stehen also gut. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram gab es bereits etliche positive Stimmen diesbezüglich: "Endlich mal wieder ein richtiger Mann bei 'Köln 50667'" und "Was für ein Schnuckel, der darf gerne kommen", jubelten zwei Nutzer in den Kommentaren.

Margaritas Ausstieg hingegen könnte die Sendung einige Zuschauer kosten – viele drohten schon mit dem Boykott der Serie, wenn die Lina-Darstellerin nicht mehr zu sehen sein wird. Auch der Tod des Schauspielers Ingo Kantorek (✝44) und der Verlust seiner Figur Alex hat einen Rückgang der "Köln 50667"-Quoten hervorgerufen. Ingo war mindestens ebenso beliebt wie Maddy. Was sagt ihr zu den ganzen Veränderungen: Wurde es mal Zeit oder soll alles so bleiben, wie es ist? Stimmt in unserer Umfrage ab!

RTL2, "Köln 50667" Der Cast von "Köln 50667"

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli in Köln

Instagram / maddynigmatullin Margarita Nigmatullin, Darstellerin bei "Köln 50667"

