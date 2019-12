Geht doch! Jussie Smollett (37) hat es mit seinem Skandal richtig weit nach vorne gebracht! Der Empire-Darsteller sorgte im Januar dieses Jahres für den ultimativen Aufreger, als er einen vermeintlich rassistischen Angriff auf sich offensichtlich selbst inszenierte. Anfänglich gab es mächtig viel Unterstützung von seinen Hollywood-Kollegen. Doch dann stellten die beiden angeblichen Angreifer Jussie als Auftraggeber bloß und die Sache schien sich als übles Fake und Lügen-Manöver herauszustellen. Jussie wurde zum geächteten Buhmann. Doch bis heute beteuert er hartnäckig seine Unschuld - und hat mittlerweile eine Gegenklage gegen die City of Chicago auf den Weg gebracht. Tatsache ist, dass Jussie eben wegen dieser Story zu der am meisten gegoogelten Person des Jahres wurde.

Und Jussie toppt sie alle. Das ergab das aktuelle, weltweite Google-Ranking, das die Suchplattform jetzt für 2019 veröffentlichte. Neben Filmen und Songs bildet auch die Rubrik Schauspieler eine eigene Kategorie. Dort ist der 37-Jährige ganz vorne. Auf den Serien-Star folgt Kevin Hart (40). Der "Jumanji"-Darsteller ist aktuell äußerst erfolgreich unterwegs. Zuletzt war er aber in einen schweren Autounfall verwickelt, nach dem er sich mit langwierigen Rehamaßnahmen wieder zurück ins Leben kämpfen mußte.

Platz vier belegt Joaquin Phoenix (45), der mit seiner Darstellung in Joker polarisierte und nun einer der heißesten Anwärter auf einen Oscar ist. Danach ist Keanu Reeves (55) aufgeführt, der bald im vierten Teil von "Matrix" zu sehen sein wird und erstmals seine Partnerin auf einen roten Teppich mitnahm. Am fünfthäufigsten gesucht wurde Lori Loughlin (55) – allerdings ebenfalls aus skandalträchtigen Gründen. Der Full House-Star war in eine Bestechungsaffäre verwickelt.

Hier noch mal das komplette Schauspielstar-Ranking

1. Jussie Smollett

2. Kevin Hart

3. Joaquin Phoenix

4. Keanu Reeves

5. Lori Loughlin

6. Lauren London

7. Rami Malek (38)

8. Erika Sawajiri

9. Brie Larson (30)

10. Hirofumi Arai

Getty Images Jussie Smollett in Chicago am 26. März 2019

Getty Images Kevin Hart im April 2019

ActionPress Joaquin Phoenix als "Joker"

