Das Fest der Liebe steht vor der Tür! Auch Daniela Katzenberger (33) und ihre Rasselbande sind schon in Weihnachtsstimmung, wie ihre Beiträge auf den sozialen Medien erkennen lassen. Wiederholt zeigten sich die drei dort vor dem Adventskranz und mit Weihnachtsmützen. In dieser besinnlichen Zeit erinnert man sich auch gern an vergangene Weihnachtsfeste – und das eine oder andere peinliche Geschenk. Die TV-Bekanntheit gibt jetzt preis, welches Weihnachten das unangenehmste für sie war!

Gegenüber Bild plauderte die Katze jetzt aus dem Nähkästchen: "Weihnachten 1997 war für mich das peinlichste Fest meines Lebens! Meine Mama hat mir damals meinen ersten BH geschenkt – vor allen anderen Familienmitgliedern. Fürchterlich! Ich hatte Größe 70-nix, nur Umfang, keinen Busen!" Den anstehenden Feiertagen fiebert die 33-Jährige nun jedoch entgegen, auch wenn ihr die Suche nach einem perfekten Geschenk für ihren Lucas (52) offenbar schwerfällt. "Der will nix, braucht nix, wünscht sich nix, trägt keinen Schmuck, benutzt kaum Parfüm und waschen tut er sich auch, selbst wenn ich ihm kein Duschgel schenke oder so was", witzelte sie auf ihrem Instagram-Account.

Auch wird es das erste Weihnachtsfest ohne Opa Costa Cordalis (✝75) sein. "Ich denke, dass es für meine Mutter dieses Jahr ordentlich wird, aber wir werden Weihnachten auf jeden Fall zusammen verbringen", betonte Lucas gegenüber Bunte.de. Gemeinsam versuchen sie das Beste aus der Situation zu machen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis mit seiner Enkeltochter Sophia

