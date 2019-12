Die Queen (93) hat ihren Gatten Prinz Philip nicht ein einziges Mal im Krankenhaus besucht – aber warum nicht? Vergangene Woche machten besorgniserregende Neuigkeiten die Runde: Der Palast teilte mit, dass sich Philip in stationäre medizinische Behandlung begeben hat. Inzwischen ist der 98-Jährige wieder entlassen worden und dürfte das Weihnachtsfest mit seiner Familie in Sandringham gefeiert haben. Vor allem Queen Elizabeth dürfte sich über seine Anwesenheit gefreut haben: Die Majestät hat ihren Mann immerhin während des gesamten Klinikaufenthalts nicht gesehen.

Wollte sie ihrem Mann in diesen beunruhigenden Stunden etwa nicht zur Seite stehen? Royal-Expertin Victoria Arbiter stellte gegenüber Mirror klar, dass das Verhalten der Königin keinesfalls etwas mit Desinteresse zu tun habe – im Gegenteil! "Im Allgemeinen besuchen sich die Royals nicht im Krankenhaus. Würde die Queen ihn besuchen, wären allein die Sicherheitsanforderungen unglaublich störend." Daher nehme das Königshaus einfach nur Rücksicht gegenüber den anderen Patienten und deren Familien.

Außerdem dürfte das Adel-Urgestein auch gar nicht gewollt haben, dass ihm seine Gattin einen Besuch abstattet: "Von allen Royals will Philip am wenigsten Aufsehen erregen und möchte, dass die Situation für die Königin sowie der Rest der Familie – Kinder, Enkelkinder – so normal wie nur möglich bleibt", beteuerte die Spezialistin.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, März 2015

Anzeige

Getty Images Prinz Philip, Ehemann von Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip am Buckingham Palast im Juli 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de