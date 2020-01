Planen Yasin und Samira etwa schon eine Familie? Seit Anfang Oktober sind die beiden Love Island-Kandidaten ein Paar. Mittlerweile ist der ehemalige Sportlehrer aus dem bayrischen Memmingen zu seiner Auserwählten nach Hamburg gezogen. Im Netz geben die zwei Kuppelshow-Teilnehmer ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihre Beziehung. Bei dem Liebespaar scheint es richtig gut zu laufen: Die beiden wünschen sich sogar gemeinsamen Nachwuchs!

Bei einer Instagram-Fragerunde fragt ein Fan Yasin, ob er Kinder mit Samira haben wolle. Er schreibt dazu: "Klar, auf jeden Fall". Zu dem Punkt wie viele Mini-Yasmiras sich das Paar vorstellen könne, ist sich das Couple aber noch uneinig. Yasin möchte vier Kinder haben, während Samira eher an zwei Kinder denkt. Wie lange sich das Traum-Pärchen mit dem Nachwuchs Zeit lässt, ist jedoch ungewiss, denn der Lockenkopf kümmert sich derzeit erstmal um seine mögliche Gesangskarriere. Vor zwei Wochen hat er ein Cover des Klassikers "Love Is in The Air" von John Paul Young veröffentlicht.

Auch eine Hochzeit sei bei dem Paar nicht auszuschließen. Auf seinem Instagram-Account äußerte Yasin, dass Samira schon auf einen Antrag warten würde. Wann und was der nächste Schritt gen gemeinsamer Zukunft sein wird, halten die beiden den Fans gegenüber offen.

Instagram / yasin__ca Die "Love Island"-Stars Yasin und Samira

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, November 2019

Instagram / yasin__ca Ex-"Love Island"-Kandidaten Yasin und Samira

