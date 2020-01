Die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Natascha Ochsenknecht (55) hat unter den diesjährigen Promis schon eine Favoritin! Dabei wird derzeit viel darüber diskutiert, ob "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt in die 14. Runde gehen sollte. Schließlich wüten in Australien verheerende Buschbrände, unter denen auch die dortige Tierwelt entsetzlich leidet. Natascha, die 2018 an der Urwald-Show teilnahm, setzt gerade deshalb auf Sonja Kirchberger (55): Die Freundin der Blondine hat sich zu dem Konflikt offenbar Gedanken gemacht!

"Go Girl und hol die Krone!", feuerte Natascha die 55-Jährige schon am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite unter einem gemeinsamen Foto an. Nicht nur, weil sich die beiden Frauen bereits kennen, unterstützt sie die "SOKO Stuttgart"-Darstellerin: "Du hast die Patenschaft für einen Koala übernommen und bist dir durchaus bewusst, dass es gerade in dieser Zeit nicht einfach ist, in den Dschungel zu gehen."

Mittlerweile haben sich auch andere zukünftige Bewohner der TV-Freiluft-WG zur Problematik geäußert. Der GZSZ-Star Raúl Richter (32) erklärte auf Instagram, dass die Australier selbst kein Problem mit der Fernseh-Produktion hätten: "Egal, ob das Dschungelcamp stattfindet oder nicht, es löscht die Brände nicht." Und schließlich kann Sonja den Support gut gebrauchen, immerhin gab sie schon zu, dass sie sich mit sich schnell bewegenden, haarigen Tierchen nicht so recht anfreunden könne.

Wenzel, Georg / ActionPress Sonja Kirchberger im November 2019

Getty Images Natascha Ochsenknecht beim "Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers"-Screening in Berlin

