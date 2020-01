Muss sich dieser Star heute Abend von seinen Dschungelcamp-Mitstreitern verabschieden? Seit über einer Woche bewohnt die deutsche Prominenz mal wieder den australischen Urwald – und langsam aber sicher kristallisieren sich immer deutlicher die Rollen von Daniela Büchner (41), Anastasiya Avilova (31), Elena Miras (27) und Co. heraus. Vor allem der Love Island-Star konnte das Publikum in den vergangenen Tagen auf seine Seite ziehen. Doch welchem Promi könnte der Rauswurf drohen?

Die Promiflash-Leser sind überzeugt davon, Anastasiya am Dienstagabend nicht mehr im TV-Camp zu sehen: Bei einer Umfrage stimmten ganze 52,4 Prozent der 3.597 Voter dafür, dass das Model am wahrscheinlichsten den Dschungel verlassen muss. Damit liegt die Brünette weit vor Raúl Richter (32), bei dem 18,3 Prozent der Wähler glauben, dass er gehen muss. Auf Platz drei in dem Ranking steht Sonja Kirchberger (55) mit 9,1 Prozent.

Mit Abstand am besten konnte bislang Elena bei den Promiflash-Lesern abschneiden – dennoch landete sie bei der Umfrage um einen möglichen Rauswurf auf Platz fünf. Für unwahrscheinlich halten die Leser dagegen, dass Sven Ottke die Show verlassen muss: Der ehemalige Profiboxer bekam lediglich 1,3 Prozent der Stimmen!

TVNOW / Stefan Menne Anastasia Avilova im Dschungelcamp 2020

TVNOW Dschungelcamp-Kandidatin Elena Miras

TVNOW Sven Ottke, Dschungelcamp-Kandidat 2020

