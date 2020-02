Evelyn Burdecki (31) hat ganz genaue Vorstellungen, wie der perfekte Mann für sie aussehen soll! 2018 lernte die ehemalige Dschungelkönigin in der ersten Staffel von Bachelor in Paradise den einstigen Bachelorette-Kandidaten Domenico De Cicco (36) kennen. Gemeinsam verließen sie die Liebesinsel als eines von drei Gewinnerpaaren. Die wahre Liebe schien die Blondine in dem Italiener allerdings nicht gefunden zu haben. Im Promiflash-Interview verriet sie, wie sie sich ihren Traummann vorstellt!

"Ich stehe eigentlich nicht so auf tätowiert und Bad-Boy-Image", erzählt Evelyn gegenüber Promiflash. Sie ist der Meinung, ihre eigene Einstellung habe sich in den letzten Jahren verändert: "Ich glaube, ich stehe jetzt eher so auf Bauernhof-Männer!" Dazu hat die 31-Jährige auch eine genaue Definition: "Wie von Bauer sucht Frau, einer der lieb ist, einen schönen Bierbauch hat, gut zu einem ist und nicht fremdgeht", erklärt die gebürtige Düsseldorferin.

Doch auch wenn Evelyns Märchenprinz in den nächsten Jahren noch nicht vor ihr stehen sollte, hat die Ex-Let's Dance-Teilnehmerin bereits vorgesorgt: Sie will sich ihre Eizellen für den späteren Nachwuchs einfach einfrieren lassen! Damit bliebe ihr Babywunsch dann völlig unabhängig von dem Kennenlernen mit dem Mann ihrer Träume.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Januar 2020

Splash News Evelyn Burdecki im Januar 2020

ActionPress Evelyn Burdecki im August 2019

