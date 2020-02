Es ist die wohl schockierendste Nachricht an diesem Samstagabend: Caroline Flack (40) ist tot. Die UK-Moderatorin hatte in den vergangenen Jahren unter anderem durch Love Island und die britische Version des Dschungelcamps "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" geführt. Doch die Blondine machte auch mit ihrem Liebesleben auf sich aufmerksam, besonders durch ihren Flirt mit Harry (35) 2009. Promiflash blickt auf die flüchtige Romanze der beiden zurück.

In ihrer Autobiografie Storm in a C Cup schildert Caroline das Kennenlernen mit dem royalen Rotschopf vor knapp 15 Jahren. So habe eine Freundin ihr den Hottie vorgestellt. Anschließend hätten sich die beiden gedatet: "Es ist ziemlich unwirklich, einen Prinzen zu treffen!", berichtet der TV-Star in seinem Buch. Sobald die Presse von ihrem Flirt Wind bekommen hatte, sei die Romanze vorbei gewesen: "Wir mussten direkt aufhören, einander zu sehen. Ich war nicht mehr Caroline Flack, die Moderatorin. Ich war plötzlich Caroline Flack, Prinz Harrys leichtes Mädchen."

Doch Harry blieb nicht Carolines einziger prominenter Herzbube: Laut Cosmopolitan war die Reporterin zudem mit Harry Styles (26) und Olly Murs (35) liiert. Zum Zeitpunkt ihres Todes war die Beauty mit dem ehemaligen Tennis-Profi Lewis Burton (27) zusammen.

ITV/REX/Shutterstock, Action Press Caroline Flack, Moderatorin bei "Love Island"

Getty Images Prinz Harry besucht das Kriegsmuseum in Auckland im Oktober 2018

Getty Images Caroline Flack und Olly Murs

