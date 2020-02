Endlich ist es wieder so weit! Vier Jahre nach dem ersten "Trolls"-Film kommt im April die Fortsetzung "Trolls World Tour" in die Kinos. Schon im ersten Teil der animierten Musical-Komödie hatten Justin Timberlake (39) und Twilight-Star Anna Kendrick (34) den quirligen bunten Trollen Branch und Poppy ihre Stimmen geliehen. Doch auch musikalisch haben sie am Film mitgewirkt, indem sie den Soundtrack dazu lieferten. Beim zweiten Teil sollen sie diese Aufgabe wieder übernehmen und dabei hochkarätige Unterstützung von Stars wie Kelly Clarkson (37) oder Mary J. Blige (49) bekommen.

Am Donnerstag hat Justin auf Instagram eine Liste mit 20 Songs zur "Trolls"-Fortsetzung veröffentlicht. "Das ist eine lange Liste. Ich wollte euch das vor allen anderen zeigen", schrieb der Sänger unter seinem Post. Laut Daily Mail handelt es sich bei dem Lied "The Other Side" um einen gemeinsamen Song von Justin und der R'n'B-Sängerin SZA (29). Das Stück "Born To Die" stammt von Popstar Kelly Clarkson. Auch Künstler wie die Soulsängerin Mary J. Blige und der Countrymusiker Dierks Bentley sollen am Soundtrack beteiligt sein.

Musik spielt in dem Film eine große Rolle: Es geht um Trolle, die zu sechs verschiedenen Stämmen gehören, die sich jeweils einer anderen Musikrichtung widmen. Die Rocker Queen Barb und King Trash wollen dabei die anderen Genres zerstören. Mit dem dazugehörigen Titelsong "Can't Stop the Feeling!" landete Justin 2016 einen weltweiten Nummer-eins-Hit.

Getty Images Kelly Clarkson im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake im Juni 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake im September 2018 in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de