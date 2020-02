Auweia, jetzt kommt Dieter Bohlen (66) in Teufels Küche! Eigentlich ist der Poptitan seit 14 Jahren schwer verliebt in seine Carina. Aber nun unternahm er einen Ausflug, der in einer unerwarteten Fremd-Knutscherei endete. Das ganze spontane Tête à Tête teilte er nun auf seiner Social-Media-Plattform. Seine Herzdame hat aber Glück gehabt: Denn bei seiner Kusspartnerin handelte es sich um ein Pferd!

"Das Schöne an dem Leben auf dem Land ist: Es gibt überall Reiterhöfe. Ich werde mir gleich ein Pferdchen schnappen und ein bisschen reiten, das bockt einfach", so startete der DSDS-Juror seinen kurzen Clip auf Instagram. Kurz danach wurde er von einer romantischen Avance überrascht: Ein hübsches braunes Ross versuchte, den Musiker abzuschlabbern. Ob nun eine Stute oder ein Hengst Interesse an dem 66-Jährigen gefunden hatte, bleibt leider ein Geheimnis. Die Reaktion des ehemaligen Modern Talking-Mitglieds folgte prompt: "Die wollen mich küssen, alle wollen mich immer küssen", scherzte er. Zu dem Post schrieb der Hamburger zusätzlich, dass seine Fans doch bitte Carina nichts von der kleinen Affäre mit dem Einhufer erzählen sollen.

Bereits im November 2019 hatte ein Paarhufer Gefallen an dem Starproduzenten gefunden. Damals kam ihm bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes Gut Aiderbichel in Österreich ein Kamel gefährlich nahe: Das Tier drückte dem deutschen Musikproduzenten fast einen dicken Schmatzer auf die Wange.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen im Februar 2020

Anzeige

ActionPress Carina Walz und Dieter Bohlen au einem Weihnachtsmarkt in Österreich im November 2018

Anzeige

ActionPress Dieter Bohlen auf einem Weihnachtsmarkt in Henndorf im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de