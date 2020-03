Für diese Germany's next Topmodel-Kandidatinnen könnte es in der kommenden Episode eng werden. Marie (19), Tamara, Maribel, Johanna (21) und Cassandra (27) konnten in der vergangenen Woche nicht mit ihrer Leistung überzeugen. Für sie geht es am Donnerstag ins sogenannte Shoot-Out. Für eine oder sogar einige wird der Traum, "Germany's next Topmodel" zu werden, damit enden. Aber wer sollte die Show nach dem Shoot-Out verlassen?

Wie viele von Heidi Klums (46) Mädchen nach dem Foto-Battle wirklich gehen müssen, ist noch nicht klar. Sicher ist aber, dass es nicht alle fünf Wackelkandidatinnen bis zur nächsten Entscheidung schaffen werden. Bei den Kandidatinnen liegen die Nerven natürlich blank. "Tamara ist meine größte Konkurrenz. Mit ihr habe ich auch schon geshootet und ich weiß, dass sie gut ist", fürchtet sich zum Beispiel Cassandra in einem Trailer zur Show. Auch Maribel ist kurz vor ihrer Fotosession nervlich am Ende. Kein Wunder, denn sie hat in der vergangenen Woche von Gastjuror Christian Anwander eine vernichtende Kritik bekommen: "In meinen Augen bist du einfach kein Model", hatte er geurteilt.

Achtung, Spoiler!

Um eine Shoot-Out-Kandidatin müssen sich die Fans allerdings keine Sorgen machen. Tamara schafft es definitiv in die nächste Runde. Sie durfte Modelmama Heidi schließlich mit zur alljährlichen amfAR-Gala in New York begleiten. Dahin nimmt sie jedes Jahr zwei ihrer GNTM-Schützlinge mit. Ganz klar also: Für Tamara ist die "Germany's next Topmodel"-Reise noch nicht vorbei. Wer muss eurer Meinung nach die Show nach dem Shoot-Out verlassen? Stimmt ab!

