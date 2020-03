Es war der letzte Pflichttermin, den Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) als Vertreter der britischen Krone absolviert haben. Am Donnerstag besuchten sie in London die Endeavour Fund Awards, eine Preisverleihung für verwundete Kriegsveteranen. In einer bewegenden Rede versprach Harry seinem Volk und seiner Familie, seine royalen Wurzeln und seine Zeit bei der britischen Armee für immer in Ehren zu halten!

"Sich in der Lage zu befinden, unserer Königin und Nation behilflich zu sein, ist etwas, auf das wir alle zu Recht stolz sein können. Dieses Gefühl wird uns nie verlassen. Einmal gedient, immer gedient", sagte der Enkel von Queen Elizabeth II. (93) in seiner Ansprache. Das Militär hat einen Ehrenplatz im Herzen des 35-Jährigen, der zehn Jahre in der Royal Air Force als Pilot aktiv war.

Die Sussexes haben ihre Ämter nun offiziell hinter sich gelassen. Allerdings sind sie noch zu anderen Veranstaltungen als Gäste eingeladen, darunter auch der Gottesdienst zum Commonwealth Day am 9. März in der Westminster Abbey.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Endeavour Fund Awards in London im März 2020

Getty Images Prinz Harry bei einer Parade in London im Juni 2006

Getty Images Prinz Harry hält seine letzte offizielle Rede als Royal-Repräsentant in London im März 2020



