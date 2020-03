Bahnt sich hier etwa der nächste Social-Media-Streit an? Seit ein paar Tagen brodelt es ordentlich in der Influencer-Szene. Der Grund: Oliver Pocher (42) pickt sich immer wieder Netz-Bekanntheiten heraus und zieht sie ordentlich durch den Kakao. Doch jetzt scheint es auch an anderer Stelle einige Unstimmigkeiten zu geben, zumindest offenbart Gerda Lewis (27) jetzt ganz unerwartet: Daniela Katzenberger (33) hat sie einfach so blockiert!

"Ich habe sie sogar selber immer im Fernsehen verfolgt und fand ihre Sendungen damals immer richtig cool, und dann wollte ich letztens auf ihr Profil, und auf einmal guck ich – bin ich blockiert", erklärt Gerda in ihrer Instagram-Story. Sie könne sich das überhaupt nicht erklären, schließlich habe sie noch nie mit der Frau von Lucas Cordalis (52) geschrieben und auch nie ein Wort über sie verloren. "Ich wollte es euch erzählen, weil ich es so unnötig finde, und ich weiß nicht mal, warum", gibt sie sich gegenüber ihrer Community ratlos.

Gerda ist aber wohl nicht der erste Promi, der sich diese Frage stellt. Auch Andrej Mangold (33) wurde zusammen mit seiner Freundin Jennifer Lange (26) vor wenigen Wochen von seinem Bachelor-Nachfolger Sebastian Preuss (29) von seiner Seite verbannt. "Finde ich schade, dass er uns jetzt blockiert hat. Er wird seine Gründe haben. Ich persönlich habe kein Problem mit ihm", betonte der Basketballer.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, März 2020

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2019

wcrART / ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Juli 2019



