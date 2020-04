Keine Reue in Sachen Katzenberger gegen Frankhauser! Seit über zwei Jahren sprechen Daniela (33) und ihre jüngere Halbschwester kein Wort mehr miteinander: Nach dem Tod von Jennifers (27) Vater hatten sich die Frauen zerstritten. In der TV-Show der Katze sollten die Streithähne schließlich von Mama Iris Klein (52) wieder zusammengeführt werden – doch zu einer Versöhnung kam es nicht: Als Jennifer auf ihre Schwester zugehen wollte, ergriff diese die Flucht. Ob die Influencerin ihr Entgegenkommen inzwischen bereut?

Gegenüber Promiflash sprach die Ludwigshafenerin offen über die spannende Episode, in der sie vor laufender Kamera geweint hatte: "Es war sehr emotional für mich, die Sendung zu gucken. Alles war echt und ich konnte meine Gefühle nicht verbergen!" Dass Daniela die Art und Weise ihrer Begegnung so kritisiert hatte und sogar aufgestanden und gegangen war, könne sie jedoch nicht verstehen. "Ich finde, ich habe nichts falsch gemacht, denn ich bin auf sie zugegangen und bin über meinen Schatten gesprungen!", erklärte Jenny.

Jenny hatte nach der Zurückweisung in der Sendung versichert, dass sie eine endgültige Versöhnung für unwahrscheinlich halte – in einem aktuellen Interview erklärte sie dann jedoch am Mittwoch: "Wir haben uns beide vermisst, das weiß ich auch. Ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass Frieden herrscht!" Scheint, als sei eine mögliche Schlichtung des Beef doch noch nicht ganz vom Tisch.

Getty Images Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger im November 2015

RTL2 Daniela Katzenberger mit ihrem Mann Lucas und Tochter Sophia

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, TV-Star



