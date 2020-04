Sind zwischen Calvin Kleinen und Till Adam auf Temptation Island die Fronten geklärt? Obwohl Calvin eigentlich an seine Freundin Pia Peukmann vergeben ist, scheint der Charmeur an der Verführerin Jacky ordentlich Gefallen gefunden zu haben. In der vergangenen Folge turtelten die beiden sogar zusammen im Bett. Für Mitstreiter Till Adam ein absolutes No-Go, wie er hinter Calvins Rücken gegenüber Mateo zugab. Für Calvin ist die Kritik aber kein Grund zur Sorge, wie er Promiflash mitteilte!

"Das war in meinen Augen kein Lästern", stellte Calvin gegenüber Promiflash klar. Die anderen Jungs hätten dem 27-Jährigen sogar ins Gesicht gesagt, dass sie sein Verhalten übertrieben fänden. "Klar, ich kann deren Ansicht verstehen und auch die Meinung der Zuschauer", erklärte der Playboy. Aber er sei während der Dreharbeiten im Zwiespalt gewesen: "Soll ich mich im Zimmer einsperren oder soll ich da einfach machen, wonach ich mich fühle", versuchte der Tattoo-Liebhaber sich zu rechtfertigen.

Am Ende habe sich Calvin dann eben auf die gesellige Runde mit den Single-Ladys Roxy und Jacky eingelassen – ganz unabhängig davon, was ihm seine Kumpels in der Männer-Villa in dieser Situation geraten hätten.

Anzeige

TVNOW / Jovan Evermann Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Kandidat 2020

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam im April 2020

Anzeige

Instagram / jacqueline.siemsen Jacky Siemsen im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de