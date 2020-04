Bella Hadid (23) ist vor allem für ihr makelloses Äußeres und ihren Topmodel-Status bekannt. In der Vergangenheit war sie nicht nur das Gesicht vieler Werbekampagnen, sie hatte auch unzählige Auftritte auf den großen Laufstegen dieser Welt. In ihrem Job konnte sie ihre Wandelbarkeit längst unter Beweis stellen, jetzt überrascht die Beauty aber auch privat mit einem ganz besonderen Umstyling: Aus ihrem dunkelbraunen Bob wurde eine graue Haarpracht.

In einem Video, das die 23-Jährige auf der Plattform TikTok veröffentlichte, zeigt sie sich zusammen mit Lauren Perez. Die Influencerin ist unter anderem in dem Film "Cinderella: The Enchanted Beginning" zu sehen, außerdem gehört Lauren auch zum engen Freundeskreis von Kylie (22) und Kendall Jenner (24). In Bellas Clip sprechen die Schönheiten im Kanon: "Hey! Du denkst, wir sehen aus wie Zwillinge? Nun, das sind wir nicht." Eine gewisse Ähnlichkeit besteht aber trotzdem, denn die beiden Frauen präsentieren ihren neuen Partnerlook: Bella und Lauren tragen beide grau gefärbte Frisuren. Sie beenden den Sprechgesang schließlich mit einem liebevollen Statement: "Wir sind nur beste Freundinnen."

Während Bella ihre Fans mit einem auffälligen neuen Look überrascht, hält sich ihre Schwester Gigi Hadid (24) bis jetzt mit allzu großen Veränderungen zurück. Immerhin scheint sich das Topmodel durch trendige Outfits auszudrücken und bekennt sich damit zumindest modisch zur Farbe.

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

TikTok / Bella Hadid @babybella777 Bella Hadid und Lauren Perez, 2020

Getty Images Gigi und Bella Hadid im August 2019



