Was für ein süßer und zugleich seltener Einblick in ihr Familienleben! Rachel McAdams (41) überraschte 2018 mit einer wunderbaren Neuigkeit: Sie und ihr Partner Jamie Linden sind Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Seitdem hält sich das Paar eigentlich sehr bedeckt. Doch nun verzaubert die Schauspielerin ihre Fans mit ziemlich privaten Einblicken in ihren momentanen Alltag: So sehr hält Rachels Sohnemann sie derzeit auf Trab!

Aufgrund der derzeitigen Situation verbringt auch die Hollywood-Beauty viel Zeit mit ihren Liebsten in den eigenen vier Wänden. "Ich habe eine wirklich gute Ablenkung mit meinem Sohn, der zwei Jahre alt ist. Das ist also alles, was ich momentan mache – die ganze Zeit", gibt sie in einem Livestream von LHSF Canada Steam-a-thon preis. Wie sehr sie Freude mit ihrem kleinem Spross hat, macht sie auch deutlich: "Es ist wahr, er ist wirklich sehr unterhaltsam. [...] Ich glaube, ich wäre ohne ihn total gelangweilt", offenbart Rachel belustigt.

Bereits kurz nach der Geburt schwärmte die heute 41-Jährige von ihrem neuen Glück. "Als Mutter habe ich mehr Spaß als je zuvor. Sogar die harten Tage haben etwas Wundervolles", erzählte die "Wie ein einziger Tag"-Darstellerin offen im Gespräch mit Sunday Times.

Getty Images Rachel McAdams, Schauspielerin

Sonia Recchia / Freier Fotograf / Getty Images Rachel McAdams, Schauspielerin

Getty Images Hollywoodstar Rachel McAdams



