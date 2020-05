In dieser GNTM-Staffel lieferte Lijana bei den Fotoshootings und auf dem Catwalk jede Woche ab! Damit konnte sie bis jetzt zwar Modelmama Heidi Klum (46) immer wieder von sich begeistern, ihre Chancen bei Castings sahen aber weitaus schlechter aus. Auch der begehrte Job der Make-up-Firma Sephora – der in der letzten Folge vergeben wurde – ging nicht an Lijana, sondern an ihre Mitstreiterin Maureen. Das Nachwuchsmodel vermutete jetzt: Meistens war sie einfach nicht der richtige Typ!

"Also beim Sephora-Job glaube ich, dass Maureen einfach schlichtweg besser war als ich", erklärte die Beauty ihre Niederlage gegenüber ihren Fans in einem Live-Video auf Instagram. Allerdings schätzte sie, dass sie es bei Castings abgesehen von ihrer Leistung auch wegen eines anderen Aspekts besonders schwer hatte: Ihr Look soll ihr nämlich meist einen Strich durch die Rechnung gemacht haben: "Ich glaube, bei den anderen Jobs war es oft schwierig wegen meiner Haare. Da haben blonde Haare meistens einfach besser gepasst."

Einen Kunden hatte Lijana bei Germany's next Topmodel dann aber doch auf ihrer Seite. Beim Casting für die Fashion Week in Berlin konnte sie den deutschen Modedesigner Kilian Kerner von sich überzeugen. Anschließend durfte sie seine Kreationen auf dem Laufsteg vor großem Publikum präsentieren.

Instagram / lijana_ka Lijana, GNTM-Teilnehmerin 2020

Instagram / lijana_ka Lijana, GNTM-Teilnehmerin 2020

Getty Images GNTM-Kandidatin Lijana auf der Berliner Fashion Week, 2020



