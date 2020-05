Die Fans dürfen sich über einen kleinen Einblick in das neue Zuhause von Prinz Harry (35) und Meghan (38) freuen! Seit sie ihre royalen Pflichten in England aufgegeben haben, leben die beiden mit ihrem Sohnemann Archie (1) in Los Angeles, Kalifornien. Dort halten sich die Turteltauben größtenteils bedeckt – zuletzt wurden sie Ende April dabei abgelichtet, wie sie während der aktuellen Gesundheitslage Essen an Risikopatienten verteilten. Nun haben die beiden aber einen Überraschungsauftritt hingelegt!

Die Turteltauben haben am Mittwoch das Team der "Crisis Text Line" überrascht, um den Angestellten für ihre tolle Arbeit und ihren Einsatz für Menschen in Not zu danken, wie Hello berichtete. Aufgrund der momentanen Situation hatten sie sich dazu entschieden, isoliert zu bleiben – deshalb wählten sie sich via Videochat in die Runde ein. In diesem Moment, der von einem Mitarbeiter festgehalten wurde, gaben sie auch den Blick frei auf einen Teil ihrer Inneneinrichtung: Harry und Meghan saßen anscheinend in ihrem Arbeitszimmer – hinter ihnen war eine dunkle Holzwand zu sehen, an der ein buntes abstraktes Gemälde hing, das von zwei schwarz-goldenen großen Lampen umringt war.

Aktuell leben Harry, Meghan und Archie in einem 15-Millionen-Dollar-Anwesen in dem Stadtviertel Beverly Hills – das Haus gehört dem Schauspieler Tyler Perry. Um sich vor neugierigen Paparazzi zu schützen, wurden extra für das Ex-Royal-Paar riesige, mit Stoff bespannte Zäune um das Grundstück gestellt.

P&P/Rachpoot/MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in Los Angeles, April 2020

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Dublin, 2018

MEGA Tyler Perrys Luxusvilla in Los Angeles



