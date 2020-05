Hat sich wirklich die richtige Kandidatin den begehrten Titel Germany's next Topmodel geholt? Am Donnerstagabend fand das große Finale der Modelshow statt – und in diesem Jahr lief einiges anders als gewohnt. Die Teilnehmerinnen mussten nicht nur auf das Publikum, sondern auch auf Modelmama Heidi Klum (46) verzichten. Am Ende wurde Kandidatin Jacky zur strahlenden Siegerin gekürt. Aber ist das Nachwuchsmodel verdient auf dem ersten Platz gelandet?

Zu Beginn der Show gingen noch vier von Heidis Mädchen ins Rennen: Lijana, Maureen, Sarah und Jacky wollten alle unbedingt zum schönsten Mädchen Deutschlands gekürt werden. Lijana warf allerdings schon nach kurzer Zeit freiwillig hin. Die Anfeindungen vieler Zuschauer in den vergangenen Wochen waren ihr zu viel geworden. Wenig später musste sich auch die Drittplatzierte Maureen – unter Tränen – von ihrem großen "Germany's next Topmodel"-Traum verabschieden.

Am Ende entschied es sich zwischen Sarah und Jacky. Beide haben nicht nur von Anfang an starke Leistungen erbracht, sondern galten auch bei den Fans schon vor dem Finale als Favoritinnen. Findet ihr, dass Jacky verdient gewonnen hat? Stimmt in unserer Umfrage ab!

